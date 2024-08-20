Tyzenhauz H. Bawół-Tyzenhauzas (Pshezdetska Pšezdzieckytė Przeździecka H. Pierzchała (Roch Iii)) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tyzenhauz H. Bawół-Tyzenhauzas (Pshezdetska Pšezdzieckytė Przeździecka H. Pierzchała (Roch Iii)) Marianna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

28.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Антон Фаддей Тадеуш Александрович (Antoni Tadeusz Faddey Alexander)

Мать: Пржездзецкая (Przeździecka) (Огинская (Ogiński)) Катаржина (Katarzyna)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Günther Von Hildesheim (Tyzenhaus H. Bawół) Aleksandra

Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy

Рождение ребёнка
03.06.1786

Сын: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty

Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy

Рождение ребёнка
1790

Сын: Tyzenhauz H. Bawół Adolf Rudolf

Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy

Рождение ребёнка
1790

Дочь: De Choiseul-Gouffier (Tyzenhauz H. Bawół) Zofia Wiktoria

Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy

Смерть
28.03.1843
Похороны
Неизвестно

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