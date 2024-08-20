Tyzenhauz H. Bawół-Tyzenhauzas (Pshezdetska Pšezdzieckytė Przeździecka H. Pierzchała (Roch Iii)) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти28.03.1843
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Günther Von Hildesheim (Tyzenhaus H. Bawół) Aleksandra
Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy
Рождение ребёнка
03.06.1786
Сын: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty
Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy
Рождение ребёнка
1790
Сын: Tyzenhauz H. Bawół Adolf Rudolf
Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy
Рождение ребёнка
1790
Дочь: De Choiseul-Gouffier (Tyzenhauz H. Bawół) Zofia Wiktoria
Отец ребёнка: Tyzenhauz H. Bawoł Ignacy
Смерть
28.03.1843
Похороны
Неизвестно