Швыряев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1931
Дочь: Швыряева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Швыряева Анна Ивановна
Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швыряева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно