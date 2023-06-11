Швыряев Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швыряев Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1931

Дочь: Швыряева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Швыряева Анна Ивановна

Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швыряева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно