Лощилова (Корегина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Корегина) Анна Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
02.06.1919

Муж: Лощилов Алфей Филаретович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь г.Вологды. 2 июня венчались: жених - Гражданин г.Вологды Алфей Филаретович Лощилов, 25 лет, холост. Невеста - дочь гражданина г.Вологды девица Анна Ивановна Коре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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