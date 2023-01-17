Лощилова (Корегина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1919
Николаевская Золотокрестенская церковь г.Вологды. 2 июня венчались: жених - Гражданин г.Вологды Алфей Филаретович Лощилов, 25 лет, холост. Невеста - дочь гражданина г.Вологды девица Анна Ивановна Коре... Показать все
Смерть
Неизвестно