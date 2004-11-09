Snurnikov Artem Yevgenyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Snurnikov Artem Yevgenyevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

юх
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2004

Отец: не указан

Мать: Khuzhaia ULIA SERGEEVNA

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