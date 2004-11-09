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Snurnikov Artem Yevgenyevich
Snurnikov Artem Yevgenyevich
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Khuzhaia ULIA SERGEEVNA
Дети
Не указаны
Добавил:
юх
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2004
Отец: не указан
Мать:
Khuzhaia ULIA SERGEEVNA
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