Khuzhaia ULIA SERGEEVNA — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Khuzhaia ULIA SERGEEVNA

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bulichev SERGEI IVANOVICH

Мать: Bulicheva IRINA NIKOLAEVNA

Рождение ребёнка
09.11.2004

Сын: Snurnikov Artem Yevgenyevich

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.08.2013

Сын: Khuzhiy MAKSIM ANDREEVICH

Отец ребёнка: Khuzhiy ANDREI SERGEEVICH

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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