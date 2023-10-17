Khuzhaia ULIA SERGEEVNA
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2004
Сын: Snurnikov Artem Yevgenyevich
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.08.2013
Сын: Khuzhiy MAKSIM ANDREEVICH
Отец ребёнка: Khuzhiy ANDREI SERGEEVICH
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан