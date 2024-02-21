Суханов Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Захар Дорофеевич
Мать: (Суханова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Погорельцева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Захар Александрович
Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна