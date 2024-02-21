Суханов Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Александр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Захар Дорофеевич

Мать: (Суханова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Погорельцева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Захар Александрович

Мать ребёнка: Бегун (Суханова) Татьяна

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