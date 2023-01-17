Лилдидж Лене
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Муж: Вилман Янис
Яунпилс, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Рождение ребёнка
?.08.1866
Отец ребёнка: Вилман Янис
Рождение ребёнка
1877
Сын: Вилман Жанно
Отец ребёнка: Вилман Янис
Смерть
Неизвестно