Лилдидж Лене — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лилдидж Лене

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1863

Муж: Вилман Янис

Яунпилс, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Рождение ребёнка
?.08.1866

Сын: Вилман Криш (Кристап)

Отец ребёнка: Вилман Янис

Добеле, Dobeles novads
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вилман Жанно

Отец ребёнка: Вилман Янис

Добеле, Dobeles novads
Смерть
Неизвестно
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