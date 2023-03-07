Вилман Криш (Кристап)
Место рождения
Дата рождения?.08.1866
Дата смерти30.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1812
Рождение
?.08.1866
Отец: Вилман Янис
Мать: Лилдидж Лене
Бракосочетание
1889
Жена: Вильман Лавиза
Яунпилс, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Рождение ребёнка
06.10.1894
Дочь: Зуева Мильда Христофоровна
Мать ребёнка: Вильман Лавиза
Рождение ребёнка
11.02.1896
Дочь: Иванова Мария Кришовна
Мать ребёнка: Вильман Лавиза
Рождение ребёнка
?.06.1913
Сын: Вильман Максимилиан Вольдемар
Мать ребёнка: Евардсон Анна Юлия Доротея
Смерть
30.03.1915