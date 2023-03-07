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Вилман Криш (Кристап)

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Место рождения

Добеле, Dobeles novads

Дата рождения

?.08.1866

Дата смерти

30.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1812

Жена: Евардсон Анна Юлия Доротея

Елгава, Jelgava
Рождение
?.08.1866

Отец: Вилман Янис

Мать: Лилдидж Лене

Добеле, Dobeles novads
Бракосочетание
1889

Жена: Вильман Лавиза

Яунпилс, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Рождение ребёнка
06.10.1894

Дочь: Зуева Мильда Христофоровна

Мать ребёнка: Вильман Лавиза

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
11.02.1896

Дочь: Иванова Мария Кришовна

Мать ребёнка: Вильман Лавиза

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
?.06.1913

Сын: Вильман Максимилиан Вольдемар

Мать ребёнка: Евардсон Анна Юлия Доротея

Елгава, Jelgava
Смерть
30.03.1915
Елгава, Jelgava
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