Морина (Соколова) Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина (Соколова) Анна Власова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1878

Отец: Соколов Власий (Агафонов)

Мать: Соколова Дария Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Морин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1899

Сын: Морин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Морин Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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