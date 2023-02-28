Морина (Соколова) Анна Власова
Место рождения
Дата рождения28.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1878
Отец: Соколов Власий (Агафонов)
Мать: Соколова Дария Акимова
Бракосочетание
22.01.1895
Муж: Морин Иван Фёдоров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1899
Сын: Морин Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Морин Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно