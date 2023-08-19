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Бахарева Василиса Васильевна

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
До 1743

Муж: Бахарев Илья Давыдович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Место жительства
С 1743
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Бахарева Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Бахарев Илья Давыдович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Смерть
Неизвестно
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