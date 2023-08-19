Бахарева Василиса Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Место жительства
С 1743
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 40 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Бахарева Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Бахарев Илья Давыдович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Смерть
Неизвестно