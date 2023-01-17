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Пухов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пухов Александр Алексеевич

Мать: Пухова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пухов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Шорохова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Пухов Василий Иванович

Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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