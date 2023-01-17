Пухов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Пухов Александр Алексеевич
Мать: Пухова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Шорохова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
10.03.1883
Мать ребёнка: Пухова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно