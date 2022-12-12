Пухова (Галанина) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти13.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Шорохова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1883
Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1908