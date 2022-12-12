Пухова (Галанина) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Галанина) Мария Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

13.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Пухов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Шорохова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Пухов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пухов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Иван Александрович

Смерть
13.01.1908
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