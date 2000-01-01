Пухов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пухов Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пухов Иван Александрович

Мать ребёнка: Пухова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Пухова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Анна Васильевна

Смерть
До 1862
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