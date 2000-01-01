Пухов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пухов Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Пухова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Пухова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пухова Анна Васильевна
Смерть
До 1862