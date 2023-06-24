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Карпов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Карпова ? Архипова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Карпов Антон Ильич

Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Карпова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Карпова Маланья Ильинична

Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Евдоким Ильич

Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Дарья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Дарья Ефимова

Смерть
1855