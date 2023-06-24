Карпов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Карпова ? Архипова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Карпов Антон Ильич
Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Карпова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Карпова Маланья Ильинична
Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Евдоким Ильич
Мать ребёнка: Карпова Дарья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Дарья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Дарья Ефимова
Смерть
1855