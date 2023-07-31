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Жаров Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Жаров Пётр Парфентьевич

Мать: Акулина Никитична

Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
15.10.1887

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Жаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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