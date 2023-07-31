Жаров Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Жаров Пётр Парфентьевич
Мать: Акулина Никитична
Рождение ребёнка
14.06.1881
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
15.10.1887
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
16.05.1893
Мать ребёнка: Жарова Ксения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно