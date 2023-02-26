Елисей Потапов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1797
Жена: Параскева Фомина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1799
Дочь: Параскева Елисеева
Мать ребёнка: Параскева Фомина
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно