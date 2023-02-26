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Елисей Потапов

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1797

Жена: Параскева Фомина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.07.1799

Дочь: Параскева Елисеева

Мать ребёнка: Параскева Фомина

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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