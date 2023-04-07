Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Парасковья Карповна

Отец ребёнка: Карп Логинович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Егор Карпович

Отец ребёнка: Карп Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Логинович

Смерть
Неизвестно
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