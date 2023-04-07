Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Парасковья Карповна
Отец ребёнка: Карп Логинович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Егор Карпович
Отец ребёнка: Карп Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Логинович
Смерть
Неизвестно