Солодуха (Ерофеева) Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодуха (Ерофеева) Евгения Борисовна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Сын: Солодуха Степан Иванович

Отец ребёнка: Солодуха Иван Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.

Сын: Солодуха Александр Иванович

Отец ребёнка: Солодуха Иван Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодуха Иван Иванович

Смерть
Неизвестно