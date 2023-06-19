Солодуха (Ерофеева) Евгения Борисовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Солодуха Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.
Сын: Солодуха Александр Иванович
Отец ребёнка: Солодуха Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно