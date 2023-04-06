Ляпкинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ляпкинъ Андрей
Мать: Ляпкина Анастасія
Бракосочетание
21.02.1907
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: Ляпкина Анастасия
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Ляпкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Ляпкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова