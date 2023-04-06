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Ляпкинъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ляпкинъ Андрей

Мать: Ляпкина Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Ляпкина Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: Ляпкина Анастасия

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Ляпкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Ляпкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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