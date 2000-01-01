Настасья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лукьян Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Семенов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Семенов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондрат Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Семенов
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно