Кондрат Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Лукьян Кондратов

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья Кондратьева

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Кондратьева

Мать ребёнка: Настасья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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