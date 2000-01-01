Кондрат Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лукьян Кондратов
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья Кондратьева
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Кондратьева
Мать ребёнка: Настасья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно