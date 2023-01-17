Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Павловна

Васса Павловна

avatar

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Серпова Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Трофимович

Калита, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close