Васса Павловна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Серпова Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Трофимович
Калита, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Трофимович
Смерть
Неизвестно