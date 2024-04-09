Матрена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Степанов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Потылицын Аверий Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Потылицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Потылицына) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов

Смерть
Неизвестно

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