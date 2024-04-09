Матрена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Потылицына) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Степанов
Смерть
Неизвестно