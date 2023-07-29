Никонов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнездина Нина Петровна

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Галина Петровна

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леванюк Анна Петровна

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Василий Петрович

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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