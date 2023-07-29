Никонов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнездина Нина Петровна
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Галина Петровна
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леванюк Анна Петровна
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никонова Онисья Алексеевна
Смерть
Неизвестно