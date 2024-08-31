Аксенов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кейдия Лариса

Мать ребёнка: (Дорогина) Анастасия Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов Владимир

Мать ребёнка: (Дорогина) Анастасия Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дорогина) Анастасия Аркадьевна

Смерть
Неизвестно

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