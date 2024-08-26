Миронова (Гавриилова) Агафья Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Гавриилова) Агафья Гурьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1776 г.р.

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1802 ст.

Отец: Авраамов Гурий Гавриилович

Мать: Авраамова Мавра Авраамова

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1821 ст.

Муж: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.

Сын: Васильев-Петров Иоанн Тарасович

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1828 ст.

Дочь: Васильева-Петрова Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.

Дочь: Васильева-Петрова Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1837 ст.

Сын: Васильев-Петров Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.

Сын: Васильев-Петров Стефан Тарасович

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.

Дочь: Васильева-Петрова Марфа Тарасовна

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1841 ст.

Сын: Васильев-Петров Флор Тарасович

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Васильева-Петрова Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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