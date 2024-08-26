Миронова (Гавриилова) Агафья Гурьевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1802 ст.
Бракосочетание
31.10.1821 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.
Сын: Васильев-Петров Иоанн Тарасович
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
09.09.1828 ст.
Дочь: Васильева-Петрова Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
08.09.1832 ст.
Дочь: Васильева-Петрова Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
16.05.1837 ст.
Сын: Васильев-Петров Михаил Тарасович
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.
Сын: Васильев-Петров Стефан Тарасович
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.
Дочь: Васильева-Петрова Марфа Тарасовна
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
08.08.1841 ст.
Сын: Васильев-Петров Флор Тарасович
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Васильева-Петрова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Петров Тарас Анисимович
Смерть
Неизвестно