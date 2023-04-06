Филатова (Шебанова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Шебановъ Иванъ
Мать: Шебанова Марина Киреева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филатовъ Степанъ
Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филатовъ Василий
Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатовъ Дмитрий