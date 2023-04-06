Филатова (Шебанова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Шебанова) Афимья

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Шебановъ Иванъ

Мать: Шебанова Марина Киреева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филатовъ Степанъ

Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филатовъ Василий

Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филатовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатовъ Дмитрий

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