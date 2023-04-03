Суровикова Фекла Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровикова Фекла Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Суровиков Василий Павлович

Отец ребёнка: Суровиков Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Склярова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Суровиков Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровиков Павел Сергеевич

Смерть
1959
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