Суровикова Фекла Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Суровиков Василий Павлович
Отец ребёнка: Суровиков Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Склярова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Суровиков Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959