Суровиков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения26.12.1905
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1905
Рождение ребёнка
1935
Сын: Суровиков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Суровикова Анна Лаврентьевна
армения
Рождение ребёнка
02.08.1940
Сын: Суровиков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Суровикова Анна Лаврентьевна
Вагаршапат, Община Вагаршапат (Ечмиадзин), Армавирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Ереван, Армянская ССР