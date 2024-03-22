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Суровиков Василий Павлович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

26.12.1905

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1905

Отец: Суровиков Павел Сергеевич

Мать: Суровикова Фекла Ананьевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Суровиков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Суровикова Анна Лаврентьевна

армения
Рождение ребёнка
02.08.1940

Сын: Суровиков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Суровикова Анна Лаврентьевна

Вагаршапат, Община Вагаршапат (Ечмиадзин), Армавирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикова Анна Лаврентьевна

Смерть
1950
Ереван, Армянская ССР
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