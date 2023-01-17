(Ульдякова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Ирина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Ульдяков Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Ульдяков Илья Васильевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-YKJW
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Ульдяков Василий Ильич

Отец ребёнка: Ульдяков Илья Васильевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QGJ9
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