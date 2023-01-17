(Ульдякова) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1903
Сын: Ульдяков Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Ульдяков Илья Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-YKJW
Рождение ребёнка
23.07.1911
Отец ребёнка: Ульдяков Илья Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QGJ9