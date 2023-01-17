Ульдяков Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ульдяков Василий Петрович
Мать: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
28.01.1903
Сын: Ульдяков Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Ирина Евгеньевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-YKJW
Рождение ребёнка
23.07.1911
Мать ребёнка: Ирина Евгеньевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QGJ9
Смерть
Неизвестно