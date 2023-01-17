Ульдяков Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльдяков Илья Васильевич

Ульдяков Илья Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ульдяков Василий Петрович

Мать: Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Ульдяков Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Ирина Евгеньевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-YKJW
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Ульдяков Василий Ильич

Мать ребёнка: Ирина Евгеньевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-QGJ9
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close