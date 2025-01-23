Типухина Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Владислав

Рождение ребёнка
10.09.1987

Дочь: (Типухина) Ольга

Отец ребёнка: Типухин Владислав

Рождение ребёнка
19.09.1988

Сын: Типухин Евгений

Отец ребёнка: Типухин Владислав

Рождение ребёнка
27.05.1996

Сын: Типухин Василий

Отец ребёнка: Типухин Владислав

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