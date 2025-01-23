Типухина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Владислав
Рождение ребёнка
10.09.1987
Дочь: (Типухина) Ольга
Отец ребёнка: Типухин Владислав
Рождение ребёнка
19.09.1988
Сын: Типухин Евгений
Отец ребёнка: Типухин Владислав
Рождение ребёнка
27.05.1996
Сын: Типухин Василий
Отец ребёнка: Типухин Владислав