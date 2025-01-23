(Типухина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1987
Отец: Типухин Владислав
Мать: Типухина Марина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левинский Иван
Рождение ребёнка
17.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левинский Иван