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Шеверёв Иосиф (Исах)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шеверёв Никифор

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.11.1889

Сын: Шеверёв Филипп

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
05.09.1892

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Шеверёв Михаил

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
19.05.1906

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Шеверёв Павел

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Шеверёв Георгий

Мать ребёнка: Клеопатра

Рождение ребёнка
08.09.1910

Сын: Шеверёв Петр

Мать ребёнка: Клеопатра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеопатра

Смерть
Неизвестно