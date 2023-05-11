Шеверёв Иосиф (Исах)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шеверёв Никифор
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.11.1889
Сын: Шеверёв Филипп
Мать ребёнка: Клеопатра
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Шеверёв Михаил
Мать ребёнка: Клеопатра
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Шеверёв Павел
Мать ребёнка: Клеопатра
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Шеверёв Георгий
Мать ребёнка: Клеопатра
Рождение ребёнка
08.09.1910
Сын: Шеверёв Петр
Мать ребёнка: Клеопатра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клеопатра
Смерть
Неизвестно