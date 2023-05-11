(Цвирова) Клеопатра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Цвиров Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1889
Сын: Шеверёв Филипп
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
05.09.1892
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Шеверёв Михаил
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
19.05.1906
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Шеверёв Павел
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Шеверёв Георгий
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Рождение ребёнка
08.09.1910
Сын: Шеверёв Петр
Отец ребёнка: Шеверёв Иосиф (Исах)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеверёв Иосиф (Исах)
Смерть
Неизвестно