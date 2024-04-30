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Слепцов Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1983

Отец: Слепцов Александр Будимирович

Мать: Слепцова Домна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанникова Айталина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
28.07.2004

Дочь: Слепцова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Слепцова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
13.12.2005

Дочь: Слепцова Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Слепцова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
10.08.2010

Дочь: Слепцова Зарина Георгиевна

Мать ребёнка: Сметанникова Айталина Афанасьевна

Рождение ребёнка
25.03.2021

Сын: Слепцов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Слепцова Надежда Васильевна

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