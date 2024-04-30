Слепцов Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2004
Дочь: Слепцова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Слепцова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
13.12.2005
Дочь: Слепцова Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Слепцова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
10.08.2010
Дочь: Слепцова Зарина Георгиевна
Мать ребёнка: Сметанникова Айталина Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.03.2021
Сын: Слепцов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Слепцова Надежда Васильевна