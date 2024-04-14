Слепцова Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2004
Дочь: Слепцова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Слепцов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
13.12.2005
Дочь: Слепцова Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Слепцов Георгий Александрович