Слепцова Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепцова Надежда Степановна

Слепцова Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
28.07.2004

Дочь: Слепцова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Слепцов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
13.12.2005

Дочь: Слепцова Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Слепцов Георгий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.