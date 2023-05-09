Носарева Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1955
Отец: Косенков Василий Ильич
Мать: Косенкова Дарья
Рождение ребёнка
01.10.1984
Сын: Носарев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Носарев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носарев Владимир Иванович