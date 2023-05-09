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Носарева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1955

Отец: Косенков Василий Ильич

Мать: Косенкова Дарья

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Носарев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Носарев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носарев Владимир Иванович