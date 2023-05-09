Носарев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1957
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957
Отец: Носарев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1984
Сын: Носарев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Носарева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носарева Валентина Васильевна