Носарев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носарев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957

Отец: Носарев Иван Фёдорович

Мать: Носарева Рашида Хасановна

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Носарев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Носарева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
02.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носарева Валентина Васильевна

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