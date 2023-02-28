Мазурин Никита Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазурин Никита Григорьев

Мазурин Никита Григорьев

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мазурин Григорий Яковлев

Мать: Мазурина Анна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1898

Жена: Мазурина Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
?.10.1898

Сын: Мазурин Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Мазурина Ирина Иванова

Военная служба
1898
уволенный в запас армии канонир
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close