Мазурин Никита Григорьев
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мазурин Григорий Яковлев
Мать: Мазурина Анна Матвеева
Бракосочетание
14.01.1898
Жена: Мазурина Ирина Иванова
Успенская церковь
Рождение ребёнка
?.10.1898
Мать ребёнка: Мазурина Ирина Иванова
Военная служба
1898
уволенный в запас армии канонир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно