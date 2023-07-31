Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Филипповна

Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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