Вотякова (Вотякова) Параскева Трофимова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1869
Рождение ребёнка
30.10.1870
Сын: Вотяков Кузьма Митрофанович
Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Митрофанова
Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов
Рождение ребёнка
13.07.1885
Сын: Вотяков Стефан Митрофанович
Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вотяков Тихон Митрофанович
Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов
Смерть
Неизвестно