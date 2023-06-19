Вотякова (Вотякова) Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Вотякова) Параскева Трофимова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1869

Муж: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Рождение ребёнка
30.10.1870

Сын: Вотяков Кузьма Митрофанович

Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Митрофанова

Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1885

Сын: Вотяков Стефан Митрофанович

Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вотяков Тихон Митрофанович

Отец ребёнка: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Смерть
Неизвестно