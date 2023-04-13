Вотяков Кузьма Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1870
Бракосочетание
03.02.1891
Жена: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
02.09.1898
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
14.06.1900
Дочь: Агрипина Кузьмовна
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
03.07.1901
Дочь: Анна Кузьмовна
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Вотяков Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
21.03.1905
Дочь: Матрона Кузьмовна
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
10.11.1906
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
02.03.1908
Дочь: Лидiя Кузьмовна
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Рождение ребёнка
28.07.1909
Дочь: Iулитта Кузьмовна
Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева
Смерть
Неизвестно