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Вотяков Кузьма Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1870

Отец: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Мать: Вотякова Параскева Трофимова

Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Климова Ксенiя Василiева

Рождение ребёнка
02.09.1898

Сын: Вотяков Моисей Кузьмич

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1900

Дочь: Агрипина Кузьмовна

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1901

Дочь: Анна Кузьмовна

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Вотяков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1905

Дочь: Матрона Кузьмовна

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Вотяков Iоанн Козьмин

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Рождение ребёнка
02.03.1908

Дочь: Лидiя Кузьмовна

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1909

Дочь: Iулитта Кузьмовна

Мать ребёнка: Климова Ксенiя Василiева

Смерть
Неизвестно