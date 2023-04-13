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Вотяков Тихон Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Вотяков Митрорфан Спиридонов

Мать: Вотякова Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Фекла Тихонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Анисiя Тихонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1918

Сын: Вотяков Павел Тихонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.05.1920

Жена: Анастасiя Амвросiева

Смерть
Неизвестно