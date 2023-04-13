Вотяков Тихон Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Фекла Тихонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1909
Дочь: Анисiя Тихонова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1918
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.05.1920
Жена: Анастасiя Амвросiева
Смерть
Неизвестно