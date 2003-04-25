Ганин Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганин Аркадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1930

Дата смерти

25.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганина Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганина Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Зинаида Петровна

Смерть
25.04.2003
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