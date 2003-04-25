Ганин Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1930
Дата смерти25.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганина Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганина Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганина Зинаида Петровна
Смерть
25.04.2003