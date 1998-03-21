Ганина (Варфоломеева) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1929
Дата смерти21.03.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганин Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганин Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1998