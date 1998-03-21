Ганина (Варфоломеева) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанина (Варфоломеева) Зинаида Петровна

Ганина (Варфоломеева) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1929

Дата смерти

21.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1929

Отец: Варфоломеев Пётр Павлович

Мать: Варфоломеева Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганин Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганин Аркадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Аркадий Иванович

Смерть
21.03.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close