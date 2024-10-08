Пермякова (Бызина) Домника Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1849 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1850 ст.
Дочь: Пермякова Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1851 ст.
Дочь: Пермякова Васса Захаровна
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1853 ст.
Сын: Пермяков Анисим Захарович
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1853 ст.
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1854 ст.
Дочь: Пермякова Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1858 ст.
Сын: Пермяков Константин Захарович
Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович
Смерть
Неизвестно