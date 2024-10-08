Пермякова (Бызина) Домника Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Бызина) Домника Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1849 ст.

Муж: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1850 ст.

Дочь: Пермякова Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1851 ст.

Дочь: Пермякова Васса Захаровна

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1853 ст.

Сын: Пермяков Анисим Захарович

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1853 ст.

Сын: Пермяков Косма Захарович

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1854 ст.

Дочь: Пермякова Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1858 ст.

Сын: Пермяков Константин Захарович

Отец ребёнка: Пермяков Захар Иванович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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