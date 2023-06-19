Цыбина (Новоторцева) Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Новоторцева) Авдотья Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Цыбин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Цыбин Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Цыбин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Цыбин Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно