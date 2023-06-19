Цыбина (Новоторцева) Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Цыбин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Цыбин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Цыбин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно