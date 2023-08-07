Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1642
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1690
Сын: Яков Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1699
Сын: Семен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно