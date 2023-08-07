Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно